LOS ANGELES, June 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von LINARIS Biologische Produkte GmbH ("LINARIS") bekanntzugeben, einem Distributor im Bereich Life Science mit Sitz in der Nähe von Frankfurt am Main. LINARIS wird in die BIOZOL Diagnostica GmbH, eine Tochtergesellschaft von Calibre Scientific, integriert. Dadurch werden die Vertriebsmöglichkeiten und das Produktangebot für Kunden in der DACH-Region verbessert.



LINARIS ist ein spezialisierter Vertriebspartner für ein umfassendes Produktangebot, das Antikörper, Proteine, ELISA-Kits und Reagenzien weltweit führender Hersteller umfasst. Seit über 30 Jahren vertrauen Kunden deutscher Universitäten, Krankenhäuser, Forschungsinstitute, Pathologielabore sowie Pharma- und Biotech-Unternehmen auf LINARIS, wenn es um die Bereitstellung von hochwertigen Produkten und kompetentem technischen Support geht.

Mit dieser Übernahme baut BIOZOL seine führende Position im deutschen Forschungs- und Diagnostikamarkt weiter aus, da LINARIS neue Lieferantenbeziehungen und Produktexpertise mitbringt, die die derzeitigen Möglichkeiten von BIOZOL ergänzen. "Wir freuen uns sehr über diese Übernahme", so Jonas Bäuerle, Geschäftsführer von BIOZOL. "Mit LINARIS werden wir unseren Katalog hochwertiger Life Science-Produkte erweitern und diese unserem breiten Kundenstamm vorstellen. So können wir unsere Position als wichtigste unabhängige Vertriebsplattform in der DACH-Region für weltweit führende Hersteller weiter festigen."

Dr. Peter Harbarth, Managing Director & CEO von LINARIS: "Calibre Scientific hat eine einzigartige Plattform im Bereich Life Science und Diagnostik aufgebaut: Mit dieser Übernahme habe ich vollstes Vertrauen darin, dass das Unternehmen, das ich vor drei Jahrzehnten gegründet habe, auch künftig in guten Händen bleiben wird. BIOZOL verfügt über umfassendes Fachwissen in unserem Markt, und ich vertraue darauf, dass es meine Mission fortsetzen wird, unseren Kunden hervorragende Produkte und Dienstleistungen zu bieten."

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von 18 Unternehmen aus den Bereichen Life Science und Diagnostik, die die besonderen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte auf herausragende Weise zu bewältigen wissen. Wir sind weltweit in über 100 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, wächst weiter und erweitert sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen.