Die Hauptversammlung (HV) von Gerresheimer am Mittwoch (9.6.) bestätigte uns in der Erwartung, dass der Verpackungsspezialist im Q2 (Zahlen per Ende Mai kommen am 13.7.) sein Wachstumstempo beschleunigt haben wird. Konzernchef Dietmar Siemssen kündigte auf der HV jedenfalls an, dass die Düsseldorfer in ihrem Kerngeschäft "in allen Bereichen" gewachsen sein werden, wobei das Spritzengeschäft den Geschäftsbereich Plastics & ...

