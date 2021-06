Wochenausblick: Handelswoche steht im Zeichen der US-Notenbanksitzung

Werbung





Nachdem sich in der vergangenen Handelswoche die Währungshüter der Europäischen Zentralbank zusammenfanden, um ihre Zinssatzentscheidung sowie die Wirtschaftsprojektion zu diskutieren, wird diese Woche Mittwoch die US-amerikanische Notenbank ihre Entscheidungen zur Geldpolitik der Öffentlichkeit mitteilen. Zudem laden unter anderem Varta und Teamviewer ihre Aktionäre zur Hauptversammlung ein.



Montag

Am Montagmorgen gibt der Betreiber des Frankfurter Flughafens Fraport die Verkehrszahlen für den Mai bekannt. Außerdem lädt General Motors um 19 Uhr deutscher Zeit seine Aktionäre zur jährlichen Hauptversammlung ein.











Dienstag

Der Dienstag beginnt mit einigen wichtigen Konjunkturdaten. Um 8 Uhr wird in Deutschland der aktuelle Stand des Harmonisierten Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Gleichzeitig wird in Großbritannien zum einen die Arbeitslosenquote auf 3-Monatsbasis und zum anderen die Arbeitslosenänderung der Öffentlichkeit mitgeteilt. Um 10 Uhr bittet Evotec seine Anteilseigner zur Hauptversammlung, um 11 Uhr folgt Teamviewer. Bevor um 14:30 Uhr in den USA die Einzelhandelsumsätze auf Monatsbasis sowie die Einzelhandelsumsätze exklusiv Autos veröffentlicht werden, hält Bechtle um 14 Uhr seine Hauptversammlung ab.











Mittwoch

Zur Wochenmitte erreicht die Marktteilnehmer bereits um 4 Uhr deutscher Zeit die Nachricht der jährlichen Einzelhandelsumsätze aus China. Um 8 Uhr wird zudem der aktuelle Stand des jährlichen Verbraucherpreisindex in Großbritannien bekannt gegeben. Im Laufe des Vormittags laden um 10 Uhr Delivery Hero und Sixt ihre Aktionäre zur Hauptversammlung ein, während SLM Solutions sowie Süss Microtec um 11 Uhr jeweils ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der Abend steht schließlich ganz im Zeichen der Notenbanksitzung in den Vereinigten Staaten. Um 20 Uhr wird die Zinssatzentscheidung sowie die Wirtschaftsprojektion mitgeteilt, bevor um 20:30 Uhr FED-Chef Jerome Powell in einer Pressekonferenz Rede und Antwort steht.















Donnerstag

Am Donnerstag hält zunächst um 10 Uhr Home24 seine Hauptversammlung ab, bevor eine Stunde später der Batteriehersteller Varta startet.











Freitag

Zum Ende der Handelswoche laden um 10 Uhr Deutsche Euroshop sowie Freenet ihre Anteilseigner zum jährlichen Aktionärstreffen ein.











