Elon Musk mischt am Wochenende den Bitcoin Handel auf. Bitcoin-Transaktionen bei Tesla sind unter Bedingungen wieder in der Zukunft möglich. Microsoft kündigt mit Halo Infinite einen neuen Blockbuster für das Weihnachtsgeschäft an. Implenia kann sich einen Milliarden-Auftrag sichern. Bahnstrecke in Norditalien wird gebaut.Asien startet die Woche mit einer freundlichen Note. Allerdings sind auch viele wichtige Börsenplätze geschlossen, da China und Taiwan einen Feiertag begehen. Im Vorfeld der FED-Sitzung am Mittwoch gehen auch die wichtigsten ...

