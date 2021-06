NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Nach den April-Absatzzahlen des Reifenherstellers passte Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen etwas nach oben an. Das erste Halbjahr sollte geprägt sein von einem hohen Absatzvolumen, Preissetzungsmacht sowie einem vorteilhaften Produktmix. Michelin bleibe eine Top-Empfehlung für eine Zeit nach dem Lockdown./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 18:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 00:15 / BST



ISIN: FR0000121261

