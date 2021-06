DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Aus Clean Power wird PowerTap Hydrogen Capital Corp.

VANCOUVER, British Columbia und Irvine, Kalifornien, 14. Juni 2021 - PowerTap Hydrogen Capital Corp. (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach seiner Ankündigung am 7. Juni 2021 seine Namensänderung in "PowerTap Hydrogen Capital Corp." mit Wirkung zum heutigen Tag abgeschlossen hat. Diese Namensänderung steht im Zusammenhang mit dem Übergang des Unternehmens zu einem Einzweckunternehmen für Wasserstoffbetankungstechnologie, das zuvor am 1. Juni 2021 angekündigt wurde. Die Finanzergebnisse werden für den Zeitraum ab dem 1. Juni 2021 auf konsolidierter Basis veröffentlicht. Das Unternehmen wird weiterhin unter den Aktiensymbolen "MOVE" an der NEO-Börse ("NEO"), "MOTNF" an den OTC-Märkten und "2K6" an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Diese Namensänderung unterstreicht den Übergang des Unternehmens von einem Investment-Emittenten zu einem Einzweckunternehmen, das seine Vermögenswerte und Ressourcen zu einem Einzweckunternehmen für Wasserstoffbetankungstechnologie umschichtet. Die Namensänderung und der Übergang zu einer Einzweckgesellschaft bringt das Unternehmen in Einklang mit dem Fokus seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. auf die Entwicklung seiner PowerTap 3.0-Wasserstoffbetankungseinheiten. Die Namensänderung hat keinen Einfluss auf die Aktienstruktur der Gesellschaft oder die Rechte der Aktionäre der Gesellschaft, und es sind keine Maßnahmen der bestehenden Aktionäre erforderlich. ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP. PowerTap Hydrogen Capital Corp. installiert über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") eine Wasserstoffproduktions- und Abgabeinfrastruktur in den USA. PowerTaps patentierte Lösung wurde über 20 Jahre entwickelt. PowerTap vermarktet jetzt sein Produkt des blauen Wasserstoffs der dritten Generation, das sich auf die Betankungsbedürfnisse der Automobil- und Langstrecken-Lkw-Märkte konzentrieren wird, denen die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur fehlt. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen, wobei die meisten bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von industriellen Herstellern beziehen, die den Wasserstoff mittels Tanklaster zu den einzelnen Tankstellen transportieren. PowerTap Hydrogen Stammaktien sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der NEO Exchange unter: https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE#!/market-depth PR-Kontakt Vito Palmeri AMW PR Mobil: 347 471 4488 Büro: 212 542 3146 vito@amwpr.com Investorenkontakt:

Tyler Troup, Circadian Group IR

MOVE@circadian-group.com Kontakt bei PowerTap Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

Tel.: +1 604-687-2038 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

