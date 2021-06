CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021 Das Instrument FL9 US12662P1084 CVR ENERGY INC wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021. Aus technischen Gruenden wird der Ex-Indikator jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um ihr Verstaendnis.The instrument FL9 US12662P1084 CVR ENERGY INC is traded ex capital adjustment on 14.06.2021. Due to technical reasons the ex Indicator will not be displayed. We kindly ask for your understanding.CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument YP9 KYG9884T1013 YUZHOU GR.HLDG.REGS HD-10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument YP9 KYG9884T1013 YUZHOU GR.HLDG.REGS HD-10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument E5Y1 KYG3040R1589 ENDEAVOUR MNG CORP.DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021The instrument E5Y1 KYG3040R1589 ENDEAVOUR MNG CORP.DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument TSGN CA87975D1096 TELSON MNG CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument TSGN CA87975D1096 TELSON MNG CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument CMJ HK0119000674 POLY PPTY GR.CO.LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument CMJ HK0119000674 POLY PPTY GR.CO.LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument 472 ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument 472 ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument AUL IT0001137345 AUTOGRILL S.P.A. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021The instrument AUL IT0001137345 AUTOGRILL S.P.A. EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument PU4 FR0000130577 PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument PU4 FR0000130577 PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument 7MB GB00BVVT4H71 MOTIF BIO PLC LS -,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument 7MB GB00BVVT4H71 MOTIF BIO PLC LS -,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument KC1A US48668G2057 KCELL JSC GDR REG S EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021The instrument KC1A US48668G2057 KCELL JSC GDR REG S EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument ZU2 BMG9895L1054 ZHUHAI HD. INV. GP HK-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument ZU2 BMG9895L1054 ZHUHAI HD. INV. GP HK-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument TQG BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument TQG BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument GEY CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021The instrument GEY CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument 01X CA15116L1022 CELLCUBE EN.STOR.SYS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument 01X CA15116L1022 CELLCUBE EN.STOR.SYS EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument IHB AU000000VXR5 VENTUREX RES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument IHB AU000000VXR5 VENTUREX RES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.06.2021:Das Instrument 1J9 KYG5139G1001 JIAYUAN INT.GRP.LTD ,-01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.06.2021The instrument 1J9 KYG5139G1001 JIAYUAN INT.GRP.LTD ,-01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.06.2021 and ex capital adjustment on 15.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument LO51 CA54179W3093 LONCOR RESOURCES INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021The instrument LO51 CA54179W3093 LONCOR RESOURCES INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument AMA1 DE000A2LQUJ6 ALTECH ADV.MAT. NA O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021The instrument AMA1 DE000A2LQUJ6 ALTECH ADV.MAT. NA O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.06.2021:Das Instrument US3750361004 GIGCAPITAL 2 DL-,0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.06.2021The instrument US3750361004 GIGCAPITAL 2 DL-,0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.06.2021