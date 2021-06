The following instruments on XETRA do have their first trading 14.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.06.2021Aktien1 ZAE000296554 Thungela Resources Ltd.2 US92747V1061 Vintage Wine Estates Inc.3 GB00BLH32M40 Dianomi PLC4 US6833732034 Ontrak Inc.5 US6915436074 Oxford Lane Capital Corp.6 NO0011012502 Smartoptics Group AS7 KYG8T10C1061 Tio Tech A8 GB00B3CQW227 U.K. SPAC PLC9 US0484531043 Atlantic Coastal Acquisition Corp.10 CA7815861025 Running Fox Resource Corp.11 FR0014003FE9 believe S.A.12 IT0005445256 Autogrill S.p.A. BZR13 US91532B1017 UpHealth Inc.Anleihen1 DE000A3E5MH6 Vonovia SE2 DE000A3E5MF0 Vonovia SE3 XS2354326410 Coty Inc.4 BE6328904428 Euroclear Investments S.A.5 XS2342932576 NGD Holdings B.V.6 USU86651AB92 Suncoke Energy Inc.7 DE000A3E5MJ2 Vonovia SE8 US44891CBW29 Hyundai Capital America9 US44891CBV46 Hyundai Capital America10 IT0005449969 Italien, Republik11 XS1025682904 The Export-Import Bank of Korea12 XS2353483733 Bank of New Zealand13 DE000A3E5QK1 Gateway Real Estate AG14 XS2353475713 ABN AMRO Bank N.V.15 XS2353399780 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.16 XS2287540053 Guoren Property and Casualty Insurance Co. Ltd.17 DE000A2YN1C2 Investitionsbank Berlin18 XS2197693265 NagaCorp. Ltd.19 XS2354271095 Nestlé Holdings Inc.20 XS2346329571 Notting Hill Genesis21 DE000A3E5VF1 ProCredit Holding AG & Co.KGaA22 US842400HD82 Southern California Edison Co.23 US842400HF31 Southern California Edison Co.24 XS2349273883 The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]25 US38141GYE87 The Goldman Sachs Group Inc.26 USU0901RAA50 Bimbo Bakeries USA Inc.27 US14040HCF01 Capital One Financial Corp.28 XS2351480996 Deuce FinCo PLC29 XS2351480640 Deuce FinCo PLC30 US302635AH04 FS KKR Capital Corp.31 US44891CBX02 Hyundai Capital America32 USY3004RAA15 KEB Hana Bank33 XS2339025277 MAS Securities B.V.34 USL75833AA88 Petrorio Luxembourg S.à.r.l.35 XS2348241048 Raiffeisenbank a.s.36 US78454LAW00 SM Energy Co.37 SE0015243423 Swedish Covered Bond Corp.,The38 XS2349273701 The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]39 US38141GYH19 The Goldman Sachs Group Inc.40 US38141GYG36 The Goldman Sachs Group Inc.41 US906548CT77 Union Electric Co.42 US91529YAR71 Unum Group43 XS2353018141 Balder Finland Oyj44 DE000DK000K3 DekaBank Deutsche Girozentrale45 XS2354308194 Nestlé Holdings Inc.46 DE000A3E5MG8 Vonovia SE47 DE000A3E5MK0 Vonovia SE