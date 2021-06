Der Goldpreis startet mit negativen Vorzeichen in die neue Handelswoche, weil der Dollar derzeit zur Stärke neigt.So erzielte der Dollarindex, der die US-Währung mit sechs anderen wichtigen Währungen vergleicht, am Freitag einen Tagesgewinn von mehr als 0,5 Prozent. An den Devisenmärkten haben solch starke Veränderungen eher Seltenheitswert. Die zweitägige Sitzung der US-Notenbank Fed, die am morgigen Dienstag beginnt, wirft ihre Schatten voraus. Marktakteure befürchten, dass die ultralockere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...