Laut SMC-Research hat die Noratis AG als Bestandsentwickler im bisherigen Jahresverlauf 3,6 mal so viele Wohnungen veräußert wie im Gesamtjahr 2020. Deshalb rechnet SMC-Analyst Adam Jakubowski für 2021 mit einer Gewinnverdopplung und bleibt bei seinem Urteil "Buy".

Nach Darstellung von SMC-Research verfolge Noratis als Bestandsentwickler ein Geschäftsmodell, das Elemente aus der Immobilienbestandshaltung und der Projektentwicklung kombiniere. Dabei konzentriere sich das Unternehmen auf ältere Wohnimmobilien in kleineren Städten und Randlagen von Metropolen, die man bevorzugt mit baulichem Modernisierungsbedarf und mit Bewirtschaftungsdefiziten erwerbe, um sie anschließend modernisiert und aufgewertet zu veräußern bzw. zukünftig teilweise auch in die eigene Bestandshaltung zu überführen.

Nach Darstellung der Analysten speisen sich die Erträge somit aus den Mieterträgen in der Haltephase, den Veräußerungserlösen sowie zukünftig auch aus den Bewertungsänderungen bei der Umbuchung der Immobilien aus dem Vorrats- in das Anlagevermögen. Während die Verkaufserlöse laut SMC-Research vor allem hohe Margen und eine Freisetzung des Kapitals für neue Engagements ermöglichen, sorgen die Mieteinnahmen für eine stabile und berechenbare Erlösquelle. Um diesen Aspekt zu stärken, habe Noratis im letzten Jahr das Portfoliowachstum forciert und dafür die Verkaufsaktivitäten vorübergehend reduziert.

Die Strategieanpassung habe sich 2020 in einem Wachstum des Portfolios um rund die Hälfte auf über 3.600 Einheiten bezahlt gemacht, wofür Noratis aber auch deutlich niedrigere Verkaufserlöse und in dessen Folge einen kräftigen Ergebnisrückgang in Kauf genommen habe.

Gleichwohl habe Noratis auch 2020 eine Vorsteuermarge von 14,5 Prozent und eine fast zweistellige Nettomarge erwirtschaftet, womit der langjährige Durchschnitt, der bei einer Nettomarge von fast 10 Prozent liege, erreicht worden sei.

Im laufenden Jahr solle das starke Portfoliowachstum fortgesetzt werden, gleichzeitig habe Noratis aber auch die Verkaufsaktivitäten bereits wieder intensiviert, sodass dieses Jahr nicht nur das Portfolio, sondern auch der Umsatz und das Ergebnis sehr deutlich zulegen dürften. Nachdem bis heute bereits 3,6 mal so viele Wohnungen veräußert worden seien wie im Gesamtjahr 2020, rechnen die Analysten für 2021 mit einer Gewinnverdopplung, der dank des wachsenden Portfolios in den Folgejahren weitere Ergebniszuwächse folgen sollten.

Auf dieser Grundlage sieht das Researchhaus den fairen Wert unverändert bei 30,60 Euro je Aktie und damit weit oberhalb des aktuellen Kurses. In Verbindung mit dem bisherigen Track-Record, der soliden Bilanz sowie der strategischen und personellen Kontinuität rechtfertige dies weiterhin das Urteil "Buy", das die Analysten somit bestätigen.

