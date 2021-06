Zum Start in die neue Woche zeigen sich Anleger auf dem Frankfurter Börsenparkett wieder optimistisch gestimmt und lassen die DAX in neue Höhen klettern.Der DAX ging mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent bei 15.739,89 Punkten in den Handelstag und markierte damit bereits zum Start eine neue Bestmarke. Im weiteren Verlauf schraubt sich der deutsche Leitindex bis auf bisheriges Tageshoch von 15.783,46 Zählern nach oben. Aktuell gewinnt der DAX 0,56 Prozent auf 15.781,48 Indexeinheiten hinzu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...