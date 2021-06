Gedämpfter Handel in der asiatisch-pazifischen Region. Anleger richten Aufmerksamkeit auf FOMC-Sitzung. Der Future auf den S&P 500 knüpft zu Wochenbeginn an den Aufwärtsimpuls vom Freitagabend an und erreichte heute Nacht bei 4.252,1 Punkten ein neues Rekordhoch. Kann der marktbreite Index seine Rally für eine dritten Handelstag fortsetzen? In Asien war die Sitzung gemischt und die Handelvolumina fielen gering aus, da die Börsen in Australien, China und Hong Kong feiertagsbedingt geschlossen blieben. ...

