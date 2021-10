In der vergangenen Börsenwoche konnte sich das Strategiedepots Vermögensstreuung nach seinem massiven Einbruch der Vorwoche (- 4,4 %) moderat um + 0,3 % befestigen, blieb damit jedoch wiederum hinter dem um + 0,9 % zulegenden MSCI WORLD (Euro)-Index zurück. Weiterhin wurde das Depot unübersehbar vom anhaltenden Zinsauftrieb an den Rentenmärkten (10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Anleihen auf 1 Woche + 10 Stellen auf 1,58 %) belastet, in dessen Umfeld sich der Gewinnmitnahmedruck auf die im Depot vorrangig allokierten, äußerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...