Der Aktienkurs der Merck KGaA hat nach dem Sell-Off Mitte März 2020 wieder auf Wachstum umgestellt und entwickelt sich innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends. Aktuell hat sich ein All Time High bei 157,00 Euro herausgebildet. Hält das Momentum an, ist ein Hochlaufen an die Marke von 172,00 Euro möglich. Die Darmstädter Merck-Gruppe liefert dank kluger Unternehmenspolitik in den drei Sparten Healthcare, Life-Science und Electronics überzeugende Zahlen und kann sich aufgrund von Zukäufen innovativer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...