Bonn/Speyer (ots) - Ein Team der CJD Christophorusschule Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) hat sich den Sieg beim 30. Sprachenfest des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen gesichert. Die Schülergruppe überzeugte die Jury mit ihrem englischsprachigen Kurzfilm. Das Wettbewerbsfinale fand auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich digital statt.Über 790 Teams mit mehr als 5.000 Schülern aller Schulformen aus ganz Deutschland sowie den deutschen Auslandsschulen hatten sich 2021 am Wettbewerb beteiligt und fremdsprachige Theaterstücke, Filme und Hörspiele eingereicht. Beim Sprachenfest präsentierten die 33 besten Teams die Beiträge, mit denen sie sich in der Landesrunde durchgesetzt hatten. Aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen wurden die Darbietungen in diesem Jahr von den Schülern nicht live aufgeführt, sondern online als Video hochgeladen. Bewertet wurden sie von einer Expertenjury. Als Sprachen waren Englisch, Französisch, Spanisch, Latein und Russisch vertreten - einige Beiträge waren sogar mehrsprachig.Die besten Beiträge wurden bei der ebenfalls digital stattfindenden Preisverleihung ausgezeichnet. Dabei siegte ein Team aus Schülerinnen der Klasse 8b der CJD Christophorusschule Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) mit ihrem englischsprachigen Kurzfilm "A girl like(s) you", in dem sich zwei Mädchen ineinander verlieben und trotz abwertender Kommentare nicht auseinanderbringen lassen. Zweite Preise gingen an die Teams des Hardtberg-Gymnasiums der Stadt Bonn (NRW), des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Oberasbach (Bayern), des Wilhelm und Alexander von Humboldt Gymnasiums Hettstedt (Sachsen-Anhalt) und des Sächsischen Landesgymnasiums Sankt Afra Meißen. Über einen dritten Preis können sich die Teilnehmer vom Humboldt-Gymnasium Potsdam, Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier, Matthias-Claudius-Gymnasium Gehrden und von der Deutschen Schule Madrid freuen. Preise gestiftet haben außerdem der Deutsche Altphilologenverband, der Deutsche Spanischlehrerverband und die Vereinigung der Französischlehrerinnen und -lehrer e.V.Über den Bundeswettbewerb FremdsprachenDer Bundeswettbewerb Fremdsprachen gehört zu den traditionsreichsten Schülerwettbewerben in Deutschland. Der Leistungswettbewerb fördert junge Sprachtalente und möchte Neugier auf fremde Sprachen und Kulturen wecken. Die Anmeldephase für den Wettbewerbslauf 2021/2022 startet am 1. Juli und endet am 6. Oktober 2021. Zur Auswahl stehen die Kategorien SOLO (Klasse 8 bis 13) und TEAM (Klasse 6 bis 10). Ausgerichtet wird der Wettbewerb von Bildung & Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder.www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. (http://www.begabungslotse.de/) Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.Pressekontakt:Konrad HünerfeldLeiter KommunikationTel.: (0228) 959 15-62Mail: presse@bildung-und-begabung.deSocial Mediawww.facebook.com/BildungBegabungwww.twitter.com/BildungBegabungwww.instagram.com/BildungBegabungOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82114/4940586