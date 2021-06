Berlin (ots) - Die Studie Autonome Maschinen wird in einer Online-Pressekonferenz präsentiert.Termin: Dienstag, 15.Juni 2021 um 10 Uhr 30Teilnahme unter https://us02web.zoom.us/j/85293375455 (https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85293375455&data=04%7C01%7C%7C34fc970071e94fbb3ea608d92a48d57f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637587314565265604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8SFIu5PwJ3B7sOvASG6tRP2awNhSTHf5f9eqTo74cfI%3D&reserved=0)Prof. Dr. Philip Meissner, ESCP, European Center for Digital Competitiveness,stellt die wichtigsten Ergebnisse der Studie Autonome Maschinen anhand einer Entscheiderumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach unter Spitzenvertretern aus Wirtschaft und Politik vor.- Wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit in Europa und Deutschland?- Welche Investitionen sind für diese Schlüsseltechnologie erforderlich?- Wie kann Europa Datenhoheit und digitale Souveränität erreichen?- Welche politischen Maßnahmen sind zum Schutz dieser kritischen Infrastruktur nötig?Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.Pressekontakt:Anmeldung und Interviewwünsche bitte an: mail@markus-foederl.deOriginal-Content von: ESCP Berlin - European Center for Digital Competitiveness, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140025/4940575