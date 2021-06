Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX kam in der vergangenen Woche nicht von der Stelle. Prozentual präsentierte er sich auf Wochensicht komplett unverändert. Da er aber dennoch ein paar Pünktchen zulegte, fuhr er seine sechste Gewinnwoche in Folge ein. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.