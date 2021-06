Auch die neue Börsenwoche beginnt mit einem neuen Rekord im Deutschen Aktienindex. In den Kursgewinnen nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank steckt die Hoffnung der Anleger, dass die Federal Reserve am Mittwoch die gleichen Töne anschlagen wird. Aus Frankfurt waren am vergangenen Donnerstag nur lockere Signale und damit eine aus geldpolitischer Sicht grüne Börsenampel zu vernehmen. Darin besteht aber andererseits auch Enttäuschungspotenzial. Denn es ist gut möglich, dass die Fed erste Hinweise ...

