Die Analysten der Credit Suisse haben die Aktien von Tesla mit Blick auf die Markteinführung der Oberklassen-Limousine Model S Plaid auf HALTEN mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Die Baureihe dürfte für den Elektroautobauer ein Nischenmodell bleiben, so die Experten in einer am vergangenen Freitag veröffentlichten Studie. Das Unternehmenswachstum hänge eher von den Modellen 3 und Y sowie dem geplanten 25 000-Dollar-Modell ab. dpa-AFX ____________________________________________________________________________ ...

