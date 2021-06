Schwierige Wochen liegen hinter dem Turbinenbauer Nordex. Trotz der weltweit immer größer werdenden Unterstützung für Erneuerbare Energien hat der TecDAX-Titel seit dem Hoch Anfang April fast 45 Prozent an Wert verloren. Doch am Montag kann die Aktie deutlich zulegen und zählt zu den stärksten Werten an der Börse.Noch ist es zu früh, um von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen. Die Angst vor steigenden Zinsen ist nach wie vor nicht völlig aus dem Markt verschwunden. Hinzu kommt, dass Nordex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...