DEUTSCHE BANK

Die Aktien der Deutschen Bank sind am Freitag weiter unter Druck geraten und haben die Abwärtsdynamik seit dem Verlaufshoch bei 12,55 Euro fortgesetzt. Die Aktien erreichten am Freitag im Tagestief 11,39 Euro, erholten sich dann aber und gingen bei 11,69 Euro deutlich höher aus dem Handel. Am heutigen Montag notieren die Aktien im frühen Handel etwas tiefer bei 11,67 Euro mit einem Abschlag von 0,15%. Die Aktien der ...

