Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone steht kommende Woche nur das Ergebnis zur Industrieproduktion als relevanter Datenpunkt an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die vorliegenden Länderergebnisse würden auf einen Zuwachs im Vergleich zum Vormonat schließen lassen. Trotz Stimmungsindikatoren für den Industriesektor in lichten Höhen und enormen Steigerungsraten im Vergleich zum Vorjahr(ca. 37% p.a.) werde aber auch im April das Outputlevel noch knapp unter dem Niveauvor der Corona-Krise liegen. Im Vergleich zur Eurozone sei die Konjunkturerholung in den USA bereits weiter vorangeschritten, dennoch liege auch dort die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe noch unter dem Vorkrisenniveau (April 2021: -1,2% vs. Februar 2020). Zuletzt hätten sich Lieferengpässe im Halbleiter Segment bemerkbar gemacht, welche die Produktionsdynamik gedämpft hätten. ...

