Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt konnte sich fast ausschließlich auf die grüne Debütanleihe des Landes Hessen konzentrieren, so die Analysten der Helaba.Die 500-Mio-WNG-Auktion sei mit einem Buch von 3,2 Mrd. EUR äußerst erfolgreich gewesen. Gegenüber IPT MS flat sei das Papier zu MS -4 gekommen und so dürfte dies nur der Auftakt in einer grünen Finanzierungstrategie gewesen sein. Auch die IBB sei mit einer Laufzeit von zehn Jahren aktiv gewesen. ...

