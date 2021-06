Linz (www.anleihencheck.de) - Wurde Schweden noch im vergangenen Jahr als Vorzeigeland im Umgang mit der Corona-Pandemie gehandelt, so schwindet der Vorsprung nun nach und nach, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Konjunkturdaten würden mittlerweile zeigen, dass auch das Nachbarland Norwegen die Krise gut gemeistert habe. Die norwegische Wirtschaft beginne sich deutlich zu erholen und der Lohndruck sollte im Jahresverlauf steigen. Und obwohl die letzten Inflationsdaten (April: 3,0%; Mai: 2,7%) etwas unter den Erwartungen gelegen hätten, dürfte die Norges Bank eine der ersten Notenbanken sein, die ihren Leitzinssatz (aktuell: 0,0%) noch in diesem Jahr anheben werde. An der aktuellen Stärke der Norwegischen Krone (NOK) sollte sich daher nicht viel ändern. Weil schon viel eingepreist und im EUR/NOK-Kurs vorweggenommen sei, seien deutlich tiefere Kurse als 10,00 momentan unwahrscheinlich. Die Bandbreite liege zwischen 10,04 und 10,15. (14.06.2021/alc/a/a) ...

