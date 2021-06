Zürich (www.fondscheck.de) - Ute Heyward, Senior Portfolio Managerin bei Fisch Asset Management, beleuchtet den Markt der Wandelanleihen.Während der Coronakrise hätten sich viele Firmen auf das Finanzierungsinstrument Wandelanleihen zurückbesonnen, während andere es zum ersten Mal genutzt hätten. Dies habe zu einem Boom bei Neuemissionen geführt, der 2020 einen Rekordstand erreicht habe und auch dieses Jahr nahezu ungebremst anhalte. "Anleger profitieren von dieser stark erhöhten Emissionsaktivität, da sich im Universum jetzt auch vermehrt Anlagechancen in bisher unterrepräsentierten Branchen wie Fluglinien und der Reise- und Freizeitbranche finden lassen", so Ute Heyward, Senior Portfolio Managerin bei Fisch Asset Management in Zürich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...