Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) entwickelte sich im Mai mit einem Wertzuwachs in Höhe von 0,6% sehr erfreulich, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine überzeugende Wertsteigerung in Höhe von 3,1% auf.Die Rentenmärkte hätten sich im Mai per Saldo kaum verändert gezeigt. Die deutsche Umlaufrendite und die Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen hätten sich moderat verringert. Das Segment der Unternehmensanleihen habe eine leichte Wertminderung verzeichnet, während das Segment der Hochzinsanleihen einen leichten Wertzuwachs verbucht habe. Das Wertentwicklungsspektrum der flexiblen Rentenfonds des Portfolios habe zwischen einer Wertminderung in Höhe von 0,7% und einer Wertsteigerung in Höhe von 0,3% gelegen, wobei sich die Mehrzahl der Fonds positiv entwickelt habe. ...

