Die Ölpreise haben am Montag zugelegt und damit neue Mehrjahreshochs erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag 73,46 US-Dollar. Das war gut ein Prozent mehr als am Freitag und zudem ein Zweijahreshoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,77 Prozent auf 71,49 Dollar, den höchsten Stand seit Oktober 2018.Eine gute Stimmung an ...

