LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im April stärker gesteigert als erwartet. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, wuchs die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Die Aussichten für den Industriesektor in der Eurozone sind positiv, da die Beschleunigung der Impfprogramme hilft, die anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen zu überwinden und die Nachfrage anzukurbeln. Allerdings beeinträchtigen Lieferengpässe die Produktion in einigen Sektoren, vor allem in der Automobilindustrie, und diese Belastungen werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres nicht vollständig abklingen, sagen Ökonomen.

Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 39,3 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einer Steigerung um 37,4 Prozent gerechnet. Der außerordentlich hohe Anstieg beruht auf dem Vergleich mit den außergewöhnlich niedrigen Daten im April 2020, als die Wirtschaft inmitten der öffentlichen Gesundheitskrise in weiten Teilen zum Stillstand kam.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im April um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 38,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

