Die Konsumenten sind das Rückgrat der US-Wirtschaft. Discover Financial verdient bei jedem Einkauf mit und sollte bald noch mehr Rückenwind erhalten.Ohne die Konsumenten geht in den USA gar nichts. Seit Jahren steuern sie im Schnitt rund 70 Prozent zum jährlichen Wirtschaftswachstum bei. Während der Pandemie konnten Einkäufe häufig nur noch online getätigt werden. Doch in den USA ändert sich das nun. Da aktuell 40 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft sind, öffnen die Geschäfte wieder. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...