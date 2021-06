Schlüchtern (ots) - Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas (www.bien-zenker.de), glänzt als "Most Innovative Brand" beim diesjährigen Plus X Award. Mit diesem Titel zeichnen die Juroren des Innovations- und Designpreises Plus X Award jedes Jahr besonders herausragende Unternehmen aus. "Bien-Zenker überzeugt nicht nur mit innovativen Häusern, sondern auch mit innovativen Lösungen rund um die Hausbauerfahrung der Bauherren", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, bei der Entgegennahme der Auszeichnung. "Digitalisierung ist bei Bien-Zenker ein Prozess, der jede Facette des Unternehmens betrifft. Dabei suchen wir immer nach Möglichkeiten, wie wir den Hausbau für unsere Bauherren noch angenehmer, einfacher und individueller gestalten können. In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir gleich mehrere Innovationen eingeführt, die ganz unmittelbare Vorteile für unsere Interessenten und Bauherren aufweisen."Diese Neuerungen betreffen den gesamten Hausbauprozess vom ersten Kontakt mit Bien-Zenker bis über den Einzug hinaus. Seit dem Frühjahr 2020 sendet Bien-Zenker seinen Hausbau-Infotag als Livestream, bei dem Interessenten unverbindlich einen Blick auf die Entstehung eines Bien-Zenker Hauses werfen können, viele wertvolle Tipps bekommen und den zugeschalteten Experten live ihre Fragen stellen können. Des Weiteren können Interessenten bei Bien-Zenker umfangreiche digitale Informationen anfordern. Bei der Planung mit ihrem persönlichen Bien-Zenker Hausberater werfen Baufamilien bereits einen ersten Blick auf ihr Traumhaus, das sie auf dem Bildschirm oder in einer VR-Umgebung unmittelbar erleben. Gemeinsam mit ihrem Berater passen sie dies in Echtzeit an ihre individuellen Wünsche an. Als Bauherren haben sie dann über die Bien-Zenker App "Bien-Zenker Service Center" ihr Bauprojekt jederzeit im Blick, die wichtigsten Unterlagen immer zur Hand und den direkten Kontakt zu ihrem Bien-Zenker Team."All diese neuen Möglichkeiten konnten wir nur umsetzen, weil wir auch die zugrunde liegenden Prozesse in der Planung, Fertigung und Verwaltung digitalisiert haben. Aber genau darum geht es ja bei der digitalen Transformation: dass wir aus den vorhandenen Daten einen Mehrwert für unsere Bauherren entwickeln. Wie der Preis als 'Most Innovative Brand' zeigt, ist uns das auch gelungen", freut sich Sven Keller, der als Marketingleiter bei Bien-Zenker die Entwicklung der neuen digitalen Angebote federführend leitet.Der Plus X Award wurde 2021 bereits zum achtzehnten Mal vergeben. Bei dem diesjährigen weltgrößten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle wurden zwölf Unternehmen mit dem "Most Innovative Brand of the Year"-Award ausgezeichnet. Neben Bien-Zenker waren dies Tesla, ARAG, Sharp, Medion, Doyma, Lässig, Warema, Medisana, Delabie, X-Bionic und Vestel.Weitere Informationen:www.bien-zenker.dewww.bien-zenker.de/go/appwww.bien-zenker.de/go/innovationÜber Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.www.bien-zenker.de/go/appwww.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/4940819