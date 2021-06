EURUSD hat am Montagvormittag ein neues Tageshoch ausgebildet, nachdem am Vorwochentief in der Nähe der 1,21er-Marke ein kurzfristiger Boden ausgebildet werden konnte. Da jedoch am Freitag die wichtigste Kurszone seit dem 9. Mai bei 1,2175 aufgegeben wurde, befindet sich das Paar im 4-Stunden-Chart in einem Abwärtstrend. Aus diesem Grund könnten die Swing-Levels bei 1,2064 und 1,1993 aus den Monaten April und Mai angepeilt werden. Im Falle einer stärkeren Aufwärtskorrektur könnte wiederum die horizontale ...

