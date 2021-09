Das Währungspaar EURUSD notiert aktuell wieder an seinem Jahrestief. Hier kam es in der jüngeren Vergangenheit zu einer Erholung mit deutlichen Kursanstiegen. Was für eine erneute Rally notwendig ist und welche Ziele auf der Chartunterseite warten, lesen Sie in den folgenden Zeilen. Doppeltop und Trendfortsetzung Nachdem das Handelsjahr 2020 für die FX-Paarung EURUSD mit einem Kursanstieg von unter 1,06000 USD auf 1,23490 USD als Jahr der Bullenmarktrally ...

