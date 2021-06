Trotz neuer Rekorde halten sich Anleger vor dem US-Zinsentscheid tendenziell bedeckt. Technisch steht der übergeordnete Aufwärtstrend auf dem Prüfstand. 14. Juni 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Stabile Seitenlage auf hohem Niveau: So könnte man die derzeitige Situation am deutschen Aktienmarkt beschreiben. Zwar erreichte der DAX mit 15.732 Punkten vergangene Woche einen neuen Rekord im Verlauf und eröffnete am Morgen mit 15.739 Punkten abermals in Bestform. Analysten sprechen dennoch von fehlenden ...

