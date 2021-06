Der Hype um die Meme-Stocks hält ungebrochen an. AMC Entertainment, GameStop und Co schießen trotz teils irrwitziger Bewertungen durch die Decke. Da ist klar, dass viele Anleger hoffen, früh den nächsten Short-Squeeze-Kandidaten ausfindig zu machen. Doch die Zahlen zeigen, dass nicht immer nur schnelle Gewinne winken.Als untrügliches Zeichen für eine Reddit-Aktie gilt bei vielen Tradern eine hohe Short-Quote. Doch die Auswahl an Aktien ist riesig. Laut S3 Partners gibt es fast 230 Firmen mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...