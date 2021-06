Wien (www.anleihencheck.de) - Die Highlights der letzten Woche waren die US-Inflationsdaten und die EZB-Zinssitzung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während erstere mit 5%-Anstieg im Mai im Jahresvergleich sehr hoch und deutlich über den Erwartungen ausgefallen seien, so habe die EZB trotz Anhebung ihrer BIP- und Inflationsschätzungen genau das geliefert, was von ihr erwartet worden sei, nämlich eine Bestätigung ihres sehr expansiven geldpolitischen Kurses. Die Besonnenheit der Notenbanker inklusive des Rentenmarktes (die 10-jährige US-Staatsanleiherendite liege ca. 30 Basispunkte unter dem Q1-Hoch) sei es wohl auch, was die Aktieninvestoren momentan wenig schreckhaft auf die als weitgehend "temporär" eingeschätzten Preisschübe reagieren lasse. (14.06.2021/alc/a/a) ...

