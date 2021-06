Das britische eVOTL-Startup Vertical Aerospace vermeldet Vorbestellungen über insgesamt 1.000 seiner E-Flugtaxis. In diesem Zusammenhang gibt das Unternehmen auch bekannt, per SPAC an die Börse zu streben und Investitionen von Microsoft, American Airlines, Avolon, Honeywell und Rolls-Royce zugesagt bekommen zu haben. Die Investitionen und Vorbestellungen stehen in direktem Zusammenhang mit der geplanten ...

