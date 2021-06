APA ots news: SCS errichtet größte Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa - BILD: BM Gewessler & LH Mikl-Leitner

SCS errichtet bis Mitte 2022 eine gigantische

Photovoltaikanlage mit einer Jahresproduktion im Endausbau von bis zu 3 Millionen Kilowattstunden



Vösendorf (APA-ots) - Die Shopping City Süd setzt neue europäische Maßstäbe in Sachen Klimaschutz: Am Dach von Österreichs größtem Einkaufszentrum entsteht bis Mitte 2022 in drei Ausbaustufen die größte Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Einkaufszentrums in ganz Europa. Anlässlich der Fertigstellung der Ausbaustufe zwei und der Inbetriebnahme der Anlage, kamen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in die SCS um gemeinsam mit dem Eigentümervertreter Paul Douay (Director of Operations, Unibail-Rodamco-Westfield Österreich & Deutschland) die Anlage offiziell in Betrieb zu nehmen.

Im Zuge des Projekts, das ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2 Millionen Euro umfasst, werden bis Mitte 2022 in drei Ausbaustufen auf den Dächern der Shopping City Süd insgesamt mehr als 8.000 Photovoltaik Panele montiert. Die hochmoderne Anlage wird nach Fertigstellung eine Größe von fast 14.000 Quadratmeter umfassen. Dies entspricht in etwa der Größe von zwei Fußballfeldern. Errichtet wird die Anlage von einem österreichischen Vorzeigeunternehmen in Sachen grüner Technologie, dem in Wiener Neustadt ansässigen Unternehmen 10hoch4 Energiesysteme GmbH.



"Es ist unsere Verpflichtung, das Thema Klimaschutz als Top Priorität zu betrachten und mehr denn je unsere Anstrengungen dahingehend zu intensivieren. Wir sind besonders stolz, dass wir mit diesem Projekt nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa eine Vorreiterrolle einnehmen", so Paul Douay, Director of Operations, Unibail-Rodamco-Westfield Österreich & Deutschland.



"Die Klimakrise ist die große Herausforderung unserer Zeit. Damit wir sie bewältigen, müssen wir alle unsere Hebel in Bewegung setzen. Der Energiesektor nimmt hier eine Schlüsselfunktion ein. Darum werden wir unser Energiesystem umbauen und in Österreich bis 2030 nur mehr grünen, umweltfreundlichen Strom aus 100 Prozent Sonne, Wind, Wasser und Biomasse produzieren. Die SCS nimmt hier eine Voreiterrolle unter den Einkaufszentren ein und leistet mit der größten PV Anlage am Dach einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.



"Mit dem Sonnenkraftwerk Niederösterreich sind wir europaweit Vorreiter in Sachen Bürgerbeteiligung und Klimaschutz. Daher freut es mich, dass auch die SCS Vösendorf, als Pionier des nachhaltigen Shoppens, Heimat der größten Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa wird. Wenn Sie künftig vom "Interspar" ans andere Ende der SCS zum "Saturn" pilgern, tun Sie dreifach Gutes: Sie bleiben fit, kurbeln die Wirtschaft an und shoppen nachhaltig." so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.



Zwtl.: Jährliche CO2- Einsparung von über 675 Tonnen durch grünen Sonnenstrom



Die Photovoltaik-Anlage wird im Vollbetrieb eine Nennleistung von rund 2.720 kWp (Kilowatt-Peak) erreichen. Erwartet wird eine Produktion von insgesamt 3.000.000 kWh (Kilowattstunden) an grünem Sonnenstrom. Dies entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von fast 900 4-Personen-Haushalten. Die SCS wird so mit dem Sonnenkraftwerk am Dach jährlich bis zu 675 Tonnen CO2 einsparen. Die Errichtung der Anlage wird mit Mitteln des Bundes gefördert.



Zwtl.: Nachhaltigkeit und Umweltschutz als zentrale

Unternehmensstrategie



Die Shopping City Süd hat im Sinne der konzernweiten

Nachhaltigkeitsinitiative "Better Places 2030" bereits seit einigen Jahren eine Vielzahl an Klima- und Umweltschutzmaßnahmen implementiert und das Thema Nachhaltigkeit zur zentralen Unternehmensstrategie erhoben. Bereits jetzt wird die SCS mit grünem Strom aus nachhaltiger Erzeugung in Österreich versorgt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Jahren laufend bauliche Maßnahmen wie etwa die thermische Sanierung der Fassade, die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung sowie die Installation von neuen Fenstern mit Dreifach-Isolierglas und besser gedämmten Türelementen umgesetzt. Allein dadurch konnte der Energie- und Strombedarf um rund 20 Prozent gesenkt werden. Darüber hinaus werden die öffentliche Anbindung und das Mobilitätsangebot für Besucher laufend ausgebaut. Mit der Badner Bahn und dem kostenlosen SCS Bus (von der U6 Station Siebenhirten) kommen Besucher umweltfreundlich und bequem in die SCS. Für die Besitzer von Elektroautos stehen am Areal mittlerweile 8 E-Tankstellen zur Verfügung. Im Vorjahr wurde die Shopping City Süd erneut mit dem Zertifikat "BREEAM In-Use" in der Kategorie "building management" mit der Höchstnote ausgezeichnet.



Alle Infos unter [www.scs.at] (http://www.scs.at)

Folgen Sie uns auf LinkedIn: [hier]

(https://www.linkedin.com/company/unibail-rodamco-westfield-austria/)

Zwtl.: Über die Shopping City Süd



Die Shopping City Süd, das größte Einkaufszentrum Österreichs, liegt im Süden von Wien und direkt am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Mitteleuropas. Mit einer Verkaufsfläche von 198.500 m², 5.000 Mitarbeitern und 24,5 Millionen Besuchern pro Jahr zählt die SCS heute zu den größten Shoppingcentern Europas. Weitere Informationen unter [www.scs.at] (http://www.scs.at)



Zwtl.: Unibail-Rodamco-Westfield



Unibail-Rodamco-Westfield ist der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Flagship Shoppingzentren. Das Gesamtportfolio beträgt 56,3 Milliarden Euro (Stand 31. Dezember 2020) - davon entfallen 85 Prozent auf den Einzelhandel, 8 Prozent auf Büros, 5 Prozent auf Kongress- und Ausstellungsflächen sowie 2 Prozent auf Dienstleistungen. Die Gruppe ist Eigentümer und Betreiber von insgesamt 87 Shoppingzentren, darunter 53 Flagship Shoppingzentren in mehreren Großstädten Europas und der USA. Die Zentren verzeichnen jährlich rund 1,2 Milliarden Besucher. Unibail-Rodamco-Westfield ist in 12 Ländern auf zwei Kontinenten vertreten. Das Unternehmen ist für Einzelhändler und Markenevents eine einzigartige Plattform und bietet seinen Kunden dadurch laufend außergewöhnliche und neueste Erlebniswelten. Mit 3.100 Mitarbeitern, einer unvergleichlichen Erfolgsbilanz und profunder Fachkenntnis ist

Unibail-Rodamco-Westfield in der Lage, einen überdurchschnittlich hohen Mehrwert zu generieren und weltweilt herausragende Projekte zu entwickeln. Mit einem Wert von 4,4 Milliarden Euro verfügt die Gruppe über die größte Entwicklungspipeline der Branche.

Unibail-Rodamco-Westfield zeichnet sich durch seine Better Places 2030 Agenda aus, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Einhaltung höchster Umweltschutzstandards bessere Standorte zu (er)schaffen und dadurch auch zu besseren Städten beizutragen. Unibail-Rodamco-Westfield notiert an der Euronext Amsterdam und der Euronext Paris (Euronext Ticker: URW) und mit einer Zweitzulassung durch Chess Depository Interests auch an der australischen Börse. Die Ratingagentur Standard & Poors bewertet das Unternehmen mit der Bonitätsstufe A sowie Moodys mit A2. Weitere Informationen finden Sie auf [www.urw.com] (http://www.urw.com) oder im Pressebereich unter www.mediacentre.urw.com. Laufende Updates auf Twitter @urw_group, Linkedin @[Unibail-Rodamco-Westfield]

(https://www.linkedin.com/company/unibail-rodamco-westfield/) und Instagram @[urw_group] (https://www.instagram.com/urw_group/).

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

LOEBELL NORDBERG

PR / Social Media / Events

Mag. Martin Fürsatz, MA

Neutorgasse 12/10, 1010 Wien

Fon: +43-1-890 44 06-17

mf@loebellnordberg.com

www.loebellnordberg.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/33198/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0092 2021-06-14/12:03