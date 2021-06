Mainz (ots) - Donnerstag, 17.06.2021, 00.00 UhrFilmgorillasDas Film- und SerienmagazinSilke und Daniel Schröckert reden über die britische Mini-Serie "It's a Sin", die die Geschichte einer Londoner Schwulen-WG in den 80igern und der Gefahr durch das neue HIV-Virus erzählt.Im zweiten Teil stellen Anne Wernicke und Steven Gätjen ihre Top 3 unter den Superschurken vor, die das Salz in der Suppe jedes gelungenen Superhelden-Abenteuers sind. Dabei geht es natürlich auch um die Frage, was einen guten Superschurken eigentlich ausmacht.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 00.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4940953