- Steve, du bist jetzt seit gut 6 Monaten bei Goldsource als CEO. Kannst du uns deine Firma kurz vorstellen? - Saprolite Goldprojekte sind mir nicht so bekannt. Braucht ihr dafür einen anderen Prozess, um das Gold aus dem Gestein zu bekommen? - Wie schaut jetzt die Strategie aus? Was macht ihr mit dem ganzen Geld? - Gibt es schon eine Kalkulation über die möglichen Kosten, um dieses Projekt in Produktion zu bringen? - Wie hoch ist der Anteil in Prozent von eurem geplanten Bohrprogramm in den neuen Gebieten, denn diese News könnten den Aktienkurs wirklich vorwärts bringen? - Eure Ressource sitzt nur in den ersten 50 bis 80 Metern ab der Oberfläche. Was ist aber unterhalb? Plant ihr auch tiefe Bohrlöcher? - Wer sind die größten Aktionäre jetzt nach der letzten Finanzierung? - Was war der Ausgabepreis der letzten Finanzierung? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 8. Juni 2021 aufgezeichnet. Das letzte Interview fand 2016 statt, daher ist diesen Interview ein Startinterview, dass heißt ich kenne das Unternehmen nicht wirklich. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob ich das Unternehmen interessant finde und ob ich die Aktien des Unternehmens kaufen werde oder nicht. In der Regel wird die Aktie in einer der nächsten regulären Ausgaben des SmallCap-Investor besprochen und hier gebe ich dann auch meine Investmententscheidung bekannt. Zum Zeitpunkt des Interviews besitze ich keine Aktien des Unternehmens. Wir haben für dieses Interview keine Vergütung erhalten. Kurs auf Ihr Joachim Brunner