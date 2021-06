PARIS/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien großer europäischer Zahlungsabwickler profitieren von Konsolidierungsfantasie. Am Montag kletterten die Aktien von Adyen an der EuroStoxx-Spitze um 2,0 Prozent, während jene von Worldline im französischen Cac 40 mit einem Plus von 2,2 Prozent der führende Wert waren. Vor allem Wordline waren am Freitag schon angezogen, beide Aktien stehen auf einem Hoch seit Anfang Mai.

Analyst David Vignon vom Analysehaus Bryan Garnier verwies am Montag in einer Studie auf bereits am Freitag entbrannte Spekulationen, wonach drei US-Finanzinvestoren erste Gebote für eine mehrheitliche Beteiligung am Kartenterminal-Geschäft abgegeben haben sollen, das Worldline im vergangenen Jahr im Zuge der Fusion mit Ingenico erwarb.

Laut einem Bericht der französischen Zeitung "Les Echos" sollen die Gebote die Sparte mit rund 2,5 Milliarden Euro bewerten. Der Experte sieht darin einen kurzfristigen Kurstreiber und "logischen Schritt" für Worldline, da die langfristigen Perspektiven mit Zahlungsabwicklungen vielversprechender seien als mit Terminal-Lösungen./tih/jha/