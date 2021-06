Die Aktienmärkte haben auch in der letzten Woche bei dünnen Umsätzen ihre langsame aber stetige Rekordfahrt weiter fortgesetzt. Zwar fehlte erneut jegliche Dynamik. Allerdings gab es auch keinerlei Verkaufsdruck. In dieser Woche warten die Marktteilnehmer vor allem auf die US-Notenbank. Dort könnten erstmals Signale kommen, dass die Anleihenkäufe zurückgefahren werden. Damit wäre die Fed zwar noch immer weit von Zinserhöhungen entfernt. Doch es wäre eben ein Signal einer nicht mehr ganz so lockeren Geldpolitik. Demgegenüber steht ein noch immer fragiler US-Arbeitsmarkt, der noch weit von dem gewünschten Zustand entfernt ist, den die Biden-Administration auf der Agenda hat. Was steht sonst noch im Wochenverlauf an? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.