Die Preisrally des Industriemetalls ist in den letzten Wochen ins Stocken geraten.Die Preisrally des Industriemetalls ist in den letzten Wochen ins Stocken geraten. Seit dem Verlaufshoch von Mitte Mai ging nicht mehr viel. Nach der imposanten Preisrally der Vorwochen kommt diese Verschnaufpause nicht überraschend, wenngleich es zwischenzeitlich sogar so aussah, als ob Kupfer seine Rally noch einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...