London (www.fondscheck.de) - Mit der Einführung des ersten europäischen Weltraum-ETFs, dem Procure Space UCITS ETF (ISIN IE00BLH3CV30/ WKN A3CUJ9, Ticker: YODA), erhalten europäische Investoren die Möglichkeit, an der expandierenden Weltraumwirtschaft teilzuhaben, so HANetf Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

