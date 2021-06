Wien (www.fondscheck.de) - Amundi und Société Générale haben am vergangenen Freitag - früher als erwartet - die Unterzeichnung des Rahmenvertrags für die Übernahme von Lyxor durch Amundi bekannt gegeben, so die Experten von "FONDS professionell".Amundi und Société Générale hätten am Freitag (11.Juni) einen Vertrag zur Übernahme des Vermögensverwalters Lyxor unterzeichnet, der derzeit zur Société Générale gehöre. Beide Seiten hätten im April die Aufnahme von Verhandlungen bekannt gegeben und hätten nun früher als erwartet eine Übereinkunft erzielt, wie es heiße. Falls die Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden zustimmen würden, solle der Deal noch Ende 2021 finalisiert werden, teile Amundi mit. Nach früheren Angaben sei angepeilt gewesen, Lyxor bis Ende Februar 2022 zu übernehmen. ...

