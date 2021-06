Audi will laut einem Medienbericht ab 2026 in seinem Brüsseler Werk ein neues Elektro-SUV namens Q8 e-tron bauen. Dabei soll es sich um den Nachfolger des Audi e-tron handeln, der vor diesem Hintergrund 2023 noch einmal ein Facelift erhalten und 2026 auslaufen soll. Das berichtet die "Automobilwoche" unter Berufung auf Konzernkreise. Offiziell beschlossen werden solle der Bau des neuen E-SUV in Brüssel ...

