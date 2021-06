DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 14.06.2021

(NEU: Konkretisierung Mister Spex und Atai Life Sciences, Ankündigung Signa Sports United, IPO-Option Douglas und Cantourage)

=== About You Holding AG ERSTNOTIZ: 16.06.2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 8. bis 14. Juni 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 21 bis 26 Euro VOLUMEN (WERT): 776 bis 941 Millionen Euro, davon mindestens 600 Millionen Euro aus Privatplatzierung neuer Aktien aus Kapitalerhöhung VOLUMEN (STÜCK): bis zu knapp 37 Millionen Aktien, davon 28,6 Millionen aus Kapitalerhöhung und bis zu 3,57 Millionen bestehende Aktien + Greenshoe; geplanter Streubesitz 21,2 bis 21,7% GREENSHOE: bis zu gut 4,8 Millionen bestehende Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 14. oder 15. Juni 2021 BEWERTUNG: zwischen 3,6 und 4,4 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Numis Securities, Société Générale, UBS Investment Bank als Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: YOU ISIN: DE000A3CNK42 WPK: A3CNK4 Atai Life Sciences NV ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq BOOKBUILDINGSPANNE: 13 bis 15 Dollar VOLUMEN (WERT): insgesamt 213 bis 246 Millionen Dollar (inkl. Greenshoe) VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu rund 16,5 Millionen Aktien, davon knapp 14,3 Millionen als Basisangebot plus Greenshoe GREENSHOE: 2,1 Millionen Aktien BEWERTUNG: bis zu 2,3 Milliarden Dollar KONSORTIALFÜHRER: Credit Suisse, Citigroup, Cowen, Berenberg als Book-Running Managers KONSORTIALMITGLIEDER: Cantor, RBC Capital Markets, Canaccord Genuity als Co-Book-Running Managers BÖRSENSYMBOL: ATAI Bike24 Holding AG ERSTNOTIZ: 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Onlinehändler für Fahrräder und Zubehör SITZ: Dresden BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): offen; Privatplatzierung von Aktien im Vorfeld aus Kapitalerhöhung im Volumen von 100 Millionen Euro sowie Aktien aus Bestand des Großaktionärs Riverside Fonds VI KONSORTIALFÜHRER: Berenberg und JP Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: A3CQ7F ISIN: DE000A3CQ7F4 Cherry AG ERSTNOTIZ: "Noch vor der Sommerpause" 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Computer-Peripheriegeräte SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): neue Aktien aus Kapitalerhöhung im Volumen von ca 140 Millionen Euro sowie nicht genanntes Volumen besthender Aktien KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner KONSORTIALMITGLIEDER: ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA) und M.M.Warburg als Joint Bookrunner Lilium GmbH, künftig Lilium NV ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Oberpfaffenhofen BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit bereits börsennotiertem Spac Qell Acquisition Corp BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) WPK: A2QD9M (von Qell) Mister Spex SE ERSTNOTIZ: 3. Quartal 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Online-Optiker SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): mindestens 225 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung GREENSHOE: ca 15 Prozent des Angebots aus bestehenden Aktien BEWERTUNG: 1 Milliarde Euro Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp) ERSTNOTIZ: voraussichtlich 2. Halbjahr 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse) BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar BÖRSENKÜRZEL: YAC (von Yucaipa) Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt) BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt) BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (angekündigt) BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 BRANCHE: Software SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021 BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Veganz GmbH ERSTNOTIZ: "zeitnah" (Stand Frühjahr 2021) BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin Blue Elephant Energy ERSTNOTIZ: möglicherweise Juli 2021 BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber SITZ: Hamburg VOLUMEN (WERT): spekulativ bis zu 150 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1 Milliarde Euro Blueplanet Investments AG ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser SITZ: Frankfurt Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald Novem Gruppe ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021 BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum SITZ: Vorbach BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) Check 24 ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Hotel SITZ: Frankfurt Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin Douglas ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO) BRANCHE: Parfümerien SITZ: Düsseldorf Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde (Stand 4.6.2021) Mymuesli ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021 BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg Cantourage GmbH ERSTNOTIZ: 2022 oder 2023 (Indikation Unternehmen) BRANCHE: Cannabis SITZ: Berlin BEWERTUNG: "hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag" (Unternehmensangaben nach Finanzierungsrunde - Stand Juni 2021) Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (Stand Juni 2021) Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro Contentful ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021 BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Dollar Oldenburgische Landesbank (OLB) ERSTNOTIZ: Börsengang Option für Eigentümer (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Bank SITZ: Oldenburg Porsche AG ERSTNOTIZ: Spekulation BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro Solarisbank ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022 BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Bruchsal Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur Getyourguide

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 14, 2021 06:40 ET (10:40 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.