DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien (Geburtstag der Königin), China einschließlich Hongkong (Drachenbootfest) und Russland (Nachholtag für Nationalfeiertag am Samstag) bleiben die Börsen geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.249,50 +0,08% +13,90% Euro-Stoxx-50 4.134,88 +0,20% +16,39% Stoxx-50 3.547,52 +0,17% +14,13% DAX 15.720,09 +0,17% +14,59% FTSE 7.157,02 +0,32% +10,43% CAC 6.611,00 +0,16% +19,09% Nikkei-225 29.161,80 +0,74% +6,26% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,89 0,01

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,36 70,91 +0,6% 0,45 +47,1% Brent/ICE 73,22 72,69 +0,7% 0,53 +42,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,72 1.877,58 -1,2% -22,86 -2,3% Silber (Spot) 27,73 27,94 -0,8% -0,22 +5,1% Platin (Spot) 1.152,65 1.152,50 +0,0% +0,15 +7,7% Kupfer-Future 4,53 4,54 -0,2% -0,01 +28,4%

Die Erdölpreise ziehen am Montag weiter an und klettern auf Mehrjahreshochs.Wegen weniger ölspezifischer Nachrichten lasse sich der Markt aktuell von den Aktienmärkten leiten, sagt Analyst Helge Andre Martinsen von DNB Markets. Insbesondere in den Industrienationen ziehe die Nachfrage mit der wirtschaftlichen Erholung an. Auch die Beschlüsse auf dem G7-Gipfel, wie beispielsweise zur Spende von 1 Milliarde Impfdosen für ärmere Länder wirkten stützend auf die Ölpreise.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachlassende Inflationsängste dürften den US-Börsen zum Start in die neue Woche Rückenwind geben. Die sich verbessernden wirtschaftlichen Aussichten für viele Industrieländer und die fortgesetzte Unterstützung der Notenbanken haben die Aktienkurse zuletzt gestützt. Anleger warten nun gespannt darauf, ob die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bestätigten wird, wenn sie am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgibt. Zwar sind die Zinsen an den Anleihemärkten deutlich zurückgekommen, obwohl die Verbraucherpreise in den USA deutlich gestiegen sind, wie in der vergangenen Woche veröffentlichte Daten zeigten. Gleichwohl bleibt ein Rest Unsicherheit, ob die Fed nicht vielleicht doch ihre Ansichten zu Inflation und Arbeitsmarkt ändert und die Zügel früher als erwartet anzieht.

Aktien der Ölbranche dürften vom kräftig gestiegenen Ölpreis profitieren. Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Wichtige Unternehmensereignisse stehen ebensowenig auf der Agenda wie Konjunkturdaten.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Überraschend starke Daten zur europäischen Industrieproduktion geben den Kursen Auftrieb. Der DAX erreichte dabei am Morgen ein neues Rekordhoch. Auch die Zinsseite wird unterstützend für Aktien gewertet."Die Renditen haben sich stabilisiert, die Schwankungen sind zurückgegangen und diese Ruhe strahlt auch auf die Aktienmärkte aus", sagt der Vermögensverwalter. Die Anleger seien ganz auf die Linie der Notenbanken eingeschwenkt und betrachteten höhere Inflationsdaten als vorübergehendes Phänomen. Im Blick steht bereits die Sitzung der US-Notenbank mit der Zinsentscheidung am Mittwoch. Sollte die Tapering-Diskussion zunehmen, könnte das zwar einerseits die Stimmung an der Wall Street belasten, andererseits aber den Dollar weiter nach oben treiben. An den Aktienmärkten könnten die Ausschläge dann wieder zunehmen. Neben Öl und Gaswerten liegen Technologie-Aktien mit plus 0,8 Prozent gut im Markt. Im DAX klettern Infineon um 1,1 Prozent und SAP um 0,7 Prozent. Delivery Hero ziehen um 1,7 Prozent an. Für Siemens Energy geht es um 3,7 Prozent nach oben, sie hatten allerdings zuletzt auch sehr schwach im Markt gelegen. Die Sorgen vor einem Aufschub der Normalisierung bremsen IAG und Easyjet. Beide Titel geben nach. "Sollte sich die Delta-Variante in Großbritannien weiter verbreiten, könnte das die Öffnung verzögern", so ein Händler. Ähnlich hat sich zuletzt Regierungschef Boris Johnson geäußert. IAG fallen um 3,1 Prozent und Easyjet um 1,7 Prozent. Lufthansa und Air France-KLM liegen dagegen im Plus. Teamviewer steigen um 7,3 Prozent. Das Unternehmen arbeitet künftig mit SAP zusammen. In der zweiten Reihe gewinnen K+S 2,5 Prozent auf 12,36 Euro. Die Commerzbank hat die Aktien des Düngemittelkonzerns mit einem Kursziel von 15 Euro zum Kauf empfohlen. Ein Rückruf von Atemgeräten in den USA belastet Philips. Der Kurs fällt um 4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Uhr Fr, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,2121 +0,11% 1,2107 1,2103 -0,8% EUR/JPY 132,92 +0,13% 132,78 132,91 +5,4% EUR/CHF 1,0886 +0,04% 1,0876 1,0890 +0,7% EUR/GBP 0,8591 +0,13% 0,8578 0,8577 -3,8% USD/JPY 109,67 +0,03% 109,73 109,81 +6,2% GBP/USD 1,4107 -0,03% 1,4115 1,4113 +3,2% USD/CNH (Offshore) 6,4123 +0,26% 6,4039 6,3985 -1,4% Bitcoin BTC/USD 39.316,75 +1,02% 39.236,50 37.026,25 +35,3%

Der Dollar verteidigt am Montag den Großteil seiner kräftigen Gewinne vom Freitag. Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen vermutet hinter der Dollarrally eine Antizipation der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Fed) diese Woche und eine Ermutigung des Marktes durch die zuletzt erneut höher als gedacht ausgefallenen US-Inflationszahlen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Feiertage an den chinesischen Börsen, in Hongkong und in Australien haben am Montag für ein dünnes Geschäft an den regulär arbeitenden ostasiatischen Aktienmärkten gesorgt. Der japanische Aktienmarkt erhielt Rückenwind von der Währungsseite, wo der Dollar seit Freitag etwas deutlicher zugelegt hatte, was günstig für die japanischen Exportunternehmen ist. In Seoul dominierte hingegen das Warten auf die Beschlüsse der US-Notenbank am Mittwoch. Gesucht waren laut Händlern in Tokio Aktien von Reedereien und Gummiproduzenten. Nippon Yusen, Mitsui O.S.K. Lines und Kawasaki Kisen Kaisha legten um bis zu 2,3 Prozent zu, Yokohama Rubber verteuerten sich um 2,8, Toyo Tire um 3,1 und Bridgestone um 1,3 Prozent. In Seoul berichteten Marktakteure auch von vereinzelten Gewinnmitnahmen. Der Kurs der Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering profitierte nur zwischenzeitlich vom Erhalt eines Großauftrags des brasilianischen Ölförderers Petrobras und schloss am Ende unverändert. Die Aktie des Internetunternehmens Kakao (+5,2%) profitierte weiter davon, dass das Unternehmen jüngst die Erlaubnis zum Betrieb seines Nicht-Leben-Versicherungsgeschäfts erhalten hatte. Celltrion legten um 5,8 Prozent zu, befeuert von positiven Testdaten eines Covid-19-Medikaments.

CREDIT

Zum Start in die neue Woche geht es mit den Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten moderat nach unten. So notiert der iTraxx Europa auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte März. In dieser Woche richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer insbesondere auf weitere Erkenntnisse zur Geldpolitik aus dem Mittwochabend deutscher Zeit anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank. Der Beistand der Notenbank, die wachsende Zuversicht auf eine Beherrschung der Pandemie und die damit verbundene Hoffnung auf eine starke Konjunkturbelebung dürften nach Aussage der Strategen der DZ Bank weiterhin für ein positives Marktsentiment sorgen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Teamviewer und SAP kooperieren bei Digitalisierung in der Industrie

Die beiden Softwarekonzerne Teamviewer und SAP setzen auf eine Zusammenarbeit bei der digitalen Transformation in der Industrie. Zum einen wird Teamviewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, zum anderen die Software-Suite Frontline in SAP-Lösungen integriert. Frontline ist eine auf sogenannter Augmented Reality (AR) basierende Industrie-4.0-Lösung.

Fraport: 1,25 Mio Passagiere am Flughafen Frankfurt im Mai

Der Flughafen Frankfurt hat im Mai trotz weiterhin massiver Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bei den Fluggastzahlen einen "beginnenden Aufwärtstrend" ausgemacht. Allerdings bleiben die Passagierzahlen weiterhin dramatisch hinter den Vor-Pandemie-Zahlen zurück. Der Flughafen Frankfurt habe im Mai rund 1,25 Millionen Passagiere gezählt. Gegenüber Mai 2020, entspreche dies einem Plus von 356,9 Prozent. Verglichen mit Mai 2019 sei das Passagieraufkommen dagegen um 80,0 Prozent weiter deutlich rückläufig gewesen.

LEG Immobilien passt Wandlungspreis für Anleihe Juni 2028 an

Die LEG Immobilien AG hat nach der jüngsten Dividendenzahlung den Wandlungspreis für ihre Wandelanleihe im Volumen von 550 Millionen Euro mit Fälligkeit Ende Juni 2028 auf 154,6620 Euro nach zuvor 155,0663 Euro angepasst. Die Referenzdividende wurde auf 3,5863 von 3,5957 Euro angepasst. LEG hat für 2020 eine Dividende von 3,78 Euro ausgeschüttet.

Deutsche Beteiligung verkauft Telio-Beteiligung

