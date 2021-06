BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) reist nicht zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Ein Sprecher seines Ministeriums begründete das am Montag in Berlin mit der Corona-Pandemie, in der die Reise ein "vermeidbares Risiko" sei.

Der auch für den Sport zuständige Ressortchef Seehofer war mit einer Covid-19-Infektion für vier Wochen in häuslicher Quarantäne und ist nach Angaben seines Ministeriums seit Anfang vergangener Woche wieder in seinem Büro in Berlin. "Ihm geht's gut", sagte der Sprecher.

Die Infektionsschutz-Vorkehrungen der japanischen Behörden lobte der Sprecher. "Man versucht also wirklich, alles zu tun, damit es dort nicht zu einem Infektionsausbruch kommt." Dem Sportministerium sei wichtig gewesen, dass die Athletinnen und Athleten und ihre Teams frühzeitig vor den Spielen geimpft worden seien. Bestätigungen dafür lässt das Ministerium sich nicht vorlegen. "Wir gehen davon aus, dass das umgesetzt wird", betonte der Sprecher.

Ob Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu den Spielen nach Japan reisen wird, wollte eine Regierungssprecherin nicht sagen. Die Termine der Kanzlerin würden wie üblich eine Woche vorher bekannt gegeben. Die Olympischen Spiele sollen vom 23. Juli bis 8. August unter strengen Hygiene- und Corona-Regeln abgehalten werden. Sie waren wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben worden./hrz/DP/mis