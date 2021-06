Amazon testet in ersten Logistikzentren Roboter, die die Mitarbeiter unterstützen und Unfälle reduzieren helfen sollen. Die tragen Namen aus der Sesamstraße, dürften bei Gewerkschaftern allerdings eher Alpträume erzeugen. Onlinehändler Amazon hat für seine Logistikzentren seine Pläne konkretisiert, mithilfe von modernen Robotern die Arbeit der menschlichen Mitarbeiter vereinfachen zu wollen. Ernie und Bert, Scooter und Kermit sind die Namen der ersten Roboter, die Mitarbeiter in den Amazon-Versandzentren als "Kollegen" bekommen werden. Erst kürzlich hatte Amazon angekündigt, man wolle die Zahl an meldepflichtigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...