Neben dem reinen TV-Geschäft hat ProSiebenSat.1 mittlerweile ein umfassendes Beteiligungsportfolio aufgebaut - von Dating-Portalen bis hin zum Online-Parfümhändler. "Wir wollen uns deutlich stärker in Richtung Digitalkonzern entwickeln", erklärt CEO und CFO Rainer Beaujean. Die Reichweite aus dem TV-Geschäft nutzt das Medienhaus, um neue Marken zu etablieren. Derzeit ist das Portfolio in Bewegung: Das Dating-Angebot Parship/Meet steht seit der Fusion im Vorjahr vor dem IPO, um Flaconi ranken sich Verkaufsgerüchte. Anfragen dazu gebe es, bestätigt Beaujean - "aber Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis". Warum er Google und Facebook als Konkurrenten sieht und was sein TV-Highlight der vergangenen Wochen war, das verrät Beaujean im Gespräch bei FINANCE-TV .





